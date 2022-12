Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Pedelec gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti und Diebstahl

Lauterbach. Unbekannte beschmierten zwischen Samstagmorgen (10.12.) und Sonntagabend (11.12.) die Gebäudewand der Turnhalle einer Schule in der Straße "Am Eichberg" mit Graffiti. Außerdem wurde der Feuerlöscher aus der Turnhalle gestohlen und der Inhalt auf dem Schulhof versprüht. Insgesamt entstand circa 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Alsfeld. In der Obergasse stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (14.12.) ein Pedelec der Marke Prophete. Das Zweirad war mittels eines Kettenschlosses an einem Baum gesichert und hat einen Wert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

