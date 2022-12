Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Philippsthal (Werra). Unbekannte brachen am Sonntagnachmittag (11.12.) in eine Gaststätte an der B 7 im Ortsteil Unterneurode ein. Um ins Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter eine Zugangstür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Sie stahlen Werkzeuge, ein Mischpult sowie Musikboxen und verursachten circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Kirchheim. Ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße wurde in der Nacht auf Donnerstag (15.12.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten die Haupteingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch circa 500 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell