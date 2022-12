Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Groß angelegte Verkehrskontrollen der osthessischen Polizei auf der A 4

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Friedewald. Mit dem Ziel der Bekämpfung der illegalen Migration, der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität führte die osthessische Polizei am Dienstagabend (13.12.) am Parkplatz "Nadelöhr" an der A 4 zielgerichtete Verkehrskontrollen durch.

Für die Dauer der Großkontrolle war die Autobahn in Fahrtrichtung Osten von 20 Uhr bis 2 Uhr voll gesperrt. Der komplette Verkehr wurde auf den Parkplatz "Nadelöhr" ausgeleitet. Im Ergebnis konnten die rund 100 Einsatzkräfte bei der Kontrolle von 207 Fahrzeugen und 364 Personen eine Vielzahl an Feststellungen tätigen.

Insgesamt wurden 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Die Beamtinnen und Beamten leiteten außerdem sechs Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Bei den Schwerpunktkontrollen ging den Beamtinnen und Beamten außerdem eine Person ins Netz, die mit Haftbefehl gesucht wurde.

Neben Kräften der ost-, nord- sowie der mittelhessischen Polizei beteiligten sich auch die Bereitschaftspolizei, BAG und Zoll an der Fahndungsaktion. Ebenfalls zum Einsatz kam ein hessischer Polizeihubschrauber.

Erfolgreicher Kampf gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl in Osthessen

Die Zahlen im Deliktsfeld Wohnungseinbruchsdiebstahl sind in Osthessen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Mit insgesamt 206 Fällen an versuchten und vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstählen im Jahr 2021 haben sich die Fallzahlen in Osthessen im Vorjahresvergleich um mehr als 23 Prozent reduziert. Über 41 Prozent der Taten wurden im vergangenen Jahr im Versuchsstadium abgebrochen. Die nahezu Halbierung der Fallzahlen seit 2016 sowie der hohe Anteil an Versuchstaten dürfte unter anderem auf einen anhaltend hohen Kontrolldruck, intensive Präventionsmaßnahmen und verbesserte Sicherungstechnik gegen Einbruchsdiebstahl zurückzuführen sein.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell