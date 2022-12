Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreise Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Unfallflucht

Heringen. Am Dienstag (13.12.), gegen 10 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Hakenweg in Leimbach. Im Kreuzungsbereich zur Straße "Hinterm Dorf" wendete er sein Fahrzeug und touchierte die Mauer eines Eckgrundstücks sowie eine Zaunlatte. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugen soll es sich um einen Klein-Lkw (7,5-12 Tonnen) mit blauer Plane handeln und dem Teilkennzeichen GTH- handeln. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montagnachmittag (12.12.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Seat Leon aus Bebra die B 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra und musste in Höhe der Kläranlage verkehrsbedingt anhalten. Ein 21-jähriger Fahrer eines BMWs, ebenfalls aus Bebra, bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des Seat wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht

Lautertal. Am Dienstag (13.12.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Bus die Kreisstraße von Eichelhain herkommend nach Engelrod. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam dem 47-jährigen dort ein weißer Kleintransporter entgegen, welcher die Fahrbahnmitte überfuhr. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, welche dabei beschädigt wurden. Der Unfallverursacher hielt zunächst an und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angabe des 47-Jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen weißen Kleintransporter mit LDK-Kennzeichen handeln. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell