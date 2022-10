Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher im Keller

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in seinen Keller meldete am gestrigen Tag (26.10.2022) der 31-jährige Mieter der Geraer Polizei. Demnach drangen die Einbrecher zwischen dem 25.10.2022 und dem 26.10.2022 gewaltsam in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Pskower Straße ein. Anschließend stahlen sie das dort abgestellte E-Bike samt Kindersitz und Schloss und flüchteten unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zur Diebstahlshandlung und nimmt hierzu Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell