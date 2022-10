LPI-G: Pkw beschädigt

Altenburg (ots) - Altenburg: In der Zeit vom 24.10.2022, 17.00 Uhr - 25.10.2022, 06.00 Uhr verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Dieb gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Porphystraße in Altenburg. Von diesem entwendete er Stromkabel im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447/4710 aufgenommen. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

