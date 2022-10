Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Gera: Zu einer gemeldeten Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße in Gera rückten gestern Abend (26.10.2022), kurz vor 23:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Vor Ort begannen die Kameraden der Feuerwehr unverzüglich mit den Löscharbeiten, denn aus noch nicht geklärter Ursache entfachte im Keller des Hauses ein Feuer. Aufgrund dessen entwickelte sich starker Rauch, welcher in das Treppenhaus zog. Zudem wurde durch das Feuer eine Wasserleitung beschädigt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Nachdem der Brand gelöscht war konnten alle Anwohner zurück in ihre Wohnungen. Seitens der Feuerwehr wurde zudem eine Brandwache gestellt. Warum es zum Brandausbruch kam wird seitens der KPI Gera ermittelt. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

