POL-OH: Verkehrskontrollen zum Schwerpunkt "Alkohol und Drogen"

Fulda (ots) - Wohnhausbrand in Romrod-Zell Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld Am Mittwoch, den 13. Dezember 2022, kam es gg. 21:00 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße. Durch schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand frühzeitig gelöscht werden, es kam jedoch zu starken Rauchentwicklungen im Gebäude. Alle Bewohner des Hauses konnten ...

