POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 14-Jährige aus Alsfeld vermisst

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Seit Freitag (11.12.) wird die 14-jährige Michelle H. aus Alsfeld vermisst. Sie wurde zuletzt am Nachmittag an ihrer Wohnanschrift gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste war in der Vergangenheit bereits mehrfach von zu Hause abgängig.

Da alle bisherigen Ermittlungen nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer hat Michelle H. gesehen oder kann Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben?

Die Vermisste ist circa 1,60 Meter groß, schlank und hat lange, schwarz gefärbte Haare. Vermutlich trug sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine graue Jogginghose, weiße Nike-Schuhe und eine schwarze Daunenjacke.

Hinweise erbittet die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

