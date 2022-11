Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Höltings Weg/ Diebstahl aus Wohnung

Coesfeld (ots)

Aus einer Wohnung am Höltings Weg in Lette haben Unbekannte zwei Geldbörsen gestohlen. Wie mögliche Täter ins Innere gelangten, ist nicht bekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 10 Uhr am Samstag (12.11.22) und 8 Uhr am Sonntag (13.11.22). Andere Gegenstände fehlen nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell