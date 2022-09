Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 05:45 Uhr in der Katharinenstraße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Hyundai-Lenker musste verkehrsbedingt an der roten Ampel zur Frankfurter Straße sein Fahrzeug abbremsen. Ein 27-jähriger VW-Lenker erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr dem Hyundai hinten auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Nach dem Unfall bot der 27-Jährige dem 28-Jährigen Bargeld an, wenn er auf eine Hinzuziehung der Polizei verzichte. Der 28-Jährige nahm in diesem Gespräch Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen war. Als der 28-Jährige die Polizei verständigen wollte, setzte sich der 27-Jährige in sein Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort. Alarmierte Polizeibeamte konnten 27-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund eineinhalb Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei der Blutentnahme beleidigte der 27-Jährige die eingesetzten Beamten, ebenso beleidigte und verletzte er die für die Blutentnahme hinzugerufene Ärztin.

