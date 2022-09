Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Donnerstag gegen 20:00 Uhr ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen und mögliche Geschädigte. Ein 61-jähriger Opel-Lenker befuhr zunächst die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Singen. Einem Zeugen fiel hier erstmalig die unsichere Fahrweise des 61-Jährigen auf. Der Opel-Lenker fuhr dann an der Autobahnanschlussstelle Böblingen-Hulb auf die Bundesstraße 464 in Richtung Renningen ab. Anschließend befuhr er die Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Sindelfingen-Maichingen. Über die Konrad-Adenauer-Straße fuhr er dann weiter in die Stuttgarter Straße. Während der gesamten Fahrt soll der 62-Jährige in starken Schlangenlinien gefahren sein, zudem kam er mit seinem Fahrzeug mehrmals in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen und zum Teil stark abbremsen mussten. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten beim 61-jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht nun nach den Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des 61-Jährigen gefährdet wurden.

