POL-LB: Ludwigsburg: Fahrgast stürzt in Linienbus und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 82-jähriger Fahrgast zu, nachdem er am Donnerstag gegen 16:15 Uhr in der Hirschstraße in Ludwigsburg in einem Linienbus gestürzt war. Der Mann stieg zunächst an der Bushaltestelle in der Hirschstraße im hinteren Bereich des Busses ein und blieb dann im Stehbereich stehen. Hierbei hielt er sich zunächst an einer Haltestange im Bus fest. Nachdem der Busfahrer seine Fahrt fortsetzte, stürzte der Mann aus bislang unbekannter Ursache zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt saßen insgesamt vier unbekannte Fahrgäste im hinteren Bereich des Busses. Zur Ursachenklärung sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die vier unbekannten Fahrgäste und bittet diese, sich unter Tel. 0711 6869-0 bei der Polizei zu melden.

