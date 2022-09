Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 32-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss ein 32-Jähriger nun rechnen, nachdem er am Donnerstag in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 32 Jahre alte Opel-Fahrer war zunächst auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs und verließ diese an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen. An der dortigen Einmündung zur Wolfgang-Brumme-Allee wollte der 32-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge nach links in Richtung Sindelfingen abbiegen, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Begrenzung der Autobahnbrücke. Im Zuge der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von etwa 1,6 Promille. Der Opel-Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 6.000 Euro geschätzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell