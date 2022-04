POL-PDNR: Betzdorf -Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

St.-Katharinen (ots) - Bei einer Personenkontrolle am Dienstagabend in der Linzer Straße in St.-Katharinen, fanden Beamte der Polizeiinspektion in Linz bei einem 25-jährigen Mann Betäubungsmittel. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den Beschuldigten aus St.-Katharinen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

