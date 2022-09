POL-LB: Gerlingen: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, als sie am Donnerstag zwischen 05:00 Uhr und 09:00 Uhr einen in der Straße "Am Stadtpark" in Ditzingen geparkten Nissan beschädigten. Die Unbekannten zerkratzen beide Fahrzeugseiten des PKW mit einem noch unbekannten Gegenstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu ...

