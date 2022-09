POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bausendorf (ots) - Am Samstag, 10.09.2022, gegen 17.15 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kondelstraße / Mittelflur in Bausendorf zwei Personen leicht verletzt. Ein 26-jähriger befuhr mit seinem Pkw den Mittelflur in Richtung Kondelstraße und übersah beim Abbiegen die vorfahrtsberechtige 42-jährige Pkw-Fahrerin, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt ...

