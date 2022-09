Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Bausendorf (ots)

Am Samstag, 10.09.2022, gegen 17.15 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kondelstraße / Mittelflur in Bausendorf zwei Personen leicht verletzt. Ein 26-jähriger befuhr mit seinem Pkw den Mittelflur in Richtung Kondelstraße und übersah beim Abbiegen die vorfahrtsberechtige 42-jährige Pkw-Fahrerin, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zwecks ambulanten Behandlungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571/926-0 erbeten.

