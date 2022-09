Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl

Schwalmtal. Ein Unbekannter stahl am Dienstagnachmittag (30.08.), zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr, Tabakwaren von einem Verkaufstresen in einem Lebensmittelmarkt in der Kirchstraße in Brauerschwend. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Diebesgut im Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

