POL-OH: Einbruch in Gerätehaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Unbekannte betraten in der Zeit zwischen dem 22. Juli und dem 18. August das umzäunte Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße "Am Helfersgrund". Anschließend brachen die Täter das Vorhängeschloss eines dortigen Geräteschuppens auf und stahlen ein darin aufbewahrtes Kinderdreirad. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 150 Euro. Es entstand darüber hinaus Sachschaden in gleicher Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

