POL-PDWIL: Diebstahl aus Pkw

Wawern (Eifel) (ots) - Am 10.09.2022, gegen 07:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K126 zwischen Wawern und Lasel. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus der Verbandsgemeinde Prüm befuhr die K126 mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Lasel. In einer Rechtskurve kam der Jugendliche zu Fall. Er verletzte sich schwer und musste mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht werden. Rückfragen ...

