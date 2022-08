Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Montabaur (ots)

Am 12.08.2022 in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 15:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten PKW auf den Parkflächen des Obi-Baumarkt Am alten Galgen in Montabaur. Nach der Kollision beim Ein- oder Ausparken entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden.

