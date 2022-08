Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb geht in Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 10.08.2022, wurde ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt, als er drei Digitalkameras entwendete. Der 31-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ging in Hauptverhandlungshaft. Sein 27-jähriger Komplize wurde wenig später vorläufig festgenommen.

Gegen 13:50 Uhr hatte ein Ladendetektiv in einem Geschäft in der Bahnhofsstraße einen vermeintlichen Kunden beobachtet, der eine Tasche mitführte und sich auffällig verhielt. Als er ihn außerhalb des Geschäfts antraf, entdeckte er in der präparierten Tasche drei vollständig verpackte Digitalkameras aus dem Geschäft.

Ein Komplize des Ladendiebs konnte zunächst entkommen, wurde aber wenig später, gegen 17:10 Uhr, in einem Elektronikmarkt in Bad Oeynhausen festgenommen, noch bevor er eine Straftat begehen konnte. Ein Ladendetektiv hatte den Mann anhand der Personenbeschreibung erkannt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 31-jährige Dieb hatte den Polizisten mitgeteilt, dass er mit einem Komplizen in mehreren Elektronikmärkten der Region Elektronikartikel entwenden wollte, um diese anschließend zu verkaufen.

In einem beschleunigten Verfahren wurde der 31-Jährige am Donnerstag, 11.08.2022, der Hautverhandlungshaft zugeführt, da die Befürchtung bestand, dass er andernfalls der Hauptverhandlung fernbleiben könnte. Der geständige Dieb muss sich nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls verantworten.

