POL-DO: Umgekippte Fahrzeuge und 40-Tonnen Sand sorgen für Verkehrsstörung auf der A 2 bei Hamm-Uentrop - linker Fahrstreifen voraussichtlich auch am Samstag gesperrt

Ein mit 40-Tonnen Sand beladener Sattelzug und ein umgekippter Wohnanhänger haben am Freitagmittag (19. November) für eine Verkehrsstörung auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Bielefeld gegen 13.10 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Hamm-Uentrop verlor er offenbar aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf der mittleren Spur touchierte sein Sattelzug die Fahrzeugkombination - Sprinter mit Wohnanhänger - eines 52-Jährigen aus den Niederlanden, dessen Anhänger daraufhin umkippte. Ebenso der mit 40-Tonnen Sand beladene Lkw. Trümmerteile und Sand verteilten sich auf mehreren Spuren. Trümmerteile beschädigten den Pkw eines 20-jährigen Bielefelders.

Durch die zeitweise Sperrung der Richtungsfahrbahn entstand ein Rückstau von ca. 12 Kilometern. Gegen 14 Uhr konnte der Verkehr einspurig über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern an. Der linke Fahrstreifen bleibt voraussichtlich auch am Samstag gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 62.000 Euro.

