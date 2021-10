Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Essen vergessen

Leichte Verletzungen zog sich ein Bewohner bei einem Brand am Mittwoch in Giengen zu.

Ulm (ots)

Kurz vor 10 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Eberhardstraße aus, weil Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam. Ein Bewohner hatte Essen auf dem Herd vergessen. Er hatte die Flammen selbst gelöscht. Der 18-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus. Die anderen Bewohner hatten sich in Sicherheit gebracht und blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

++++1963956

