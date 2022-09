Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Wiesbaum (ots)

Am 09.09.2022 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem PKW die K69 aus Feusdorf kommend in Fahrtrichtung Wiesbaum. In einer Rechtskurve verlor sie aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse im Zusammenhang mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und gelangte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender LKW steuerte sein Gespann nach rechts in die Böschung, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dennoch touchierten sich beide Fahrzeuge entlang der Fahrerseite. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

