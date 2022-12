Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Otterndorf

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch unbekannten Fahrzeugführer

Cuxhaven (ots)

Am 02.12.2022, gegen 14.30 Uhr, kam es in 21762 Otterndorf, Alfred-Paulsen-Straße Kreuzung Große Ortstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung eines 11-jährigen Kindes. Der Junge gibt gegenüber der Polizei an, dass er sich auf dem Gehweg befand als ein weißer Sportwagen an der Kreuzung ins Schleudern geriet und über die Grünfläche auf ihn zukam. Er befürchtete von dem Pkw erfasst zu werden und entfernte sich schnell vom möglichen Fahrtweg des Fahrzeugs. Der unbekannte Pkw-Führer (schw. Jacke, schw. Haar, etwa 20 Jahre alt) konnte seinen Pkw auf der Fahrbahn zwar wieder in den Griff bekommen, entfernte sich anschließend jedoch unerkannt in Richtung Schulstraße. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Otterndorf unter Tel. 04751-99835-0 oder der Polizei Cuxhaven unter Tel. 04721-573-0 zu melden.

