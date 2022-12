Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der B437 - Verkehrsbehinderungen zwischen dem Wesertunnel und der Auffahrt zur BAB27 (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Dedesdorf. Am heutigen Freitagmorgen (02.12.2022) kam es gegen 07:00 Uhr auf der Bundesstraße 437, zwischen dem Wesertunnel und der Ausfahrt Dedesdorf in Richtung BAB27, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Allerdings geriet der voll beladene Sattelzug hierbei nach rechts in den Seitenraum. Aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Bergung des Sattelzuges wird nach derzeitigem Stand ab 11:30 Uhr starten und eine Vollsperrung erfordern. Der Wesertunnel wird ab diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung BAB27 nicht befahrbar sein. Es ist mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

