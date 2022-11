POL-CUX: Verkehrsunfall in Cadenberge - zwei Personen leicht verletzt

Cuxhaven (ots) - Sellstedt. In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.11./28.11.2022) entwendeten bislang unbekannte Täter eine Ortseingangstafel in Sellstedt. Es handelte sich hierbei um die in Fahrtrichtung Whedel rechtsseitig angebrachte Ortstafel auf der Schiffdorfer Straße (Höhe Hausnummer 48). Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (04706 9480) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

