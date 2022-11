POL-CUX: Fahrradeigentümer gesucht (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Bremerhaven - AS Überseehäfen Am Samstagnachmittag, den 26.11.2022, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der BAB 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven - Überseehäfen zu einem Verkehrsunfall. Ein zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seiner weißen Mercedes A-Klasse (neues Modell) den Abfahrtsbereich und kam in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit zwei Leitpfosten und einem ...

mehr