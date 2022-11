Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven - AS Überseehäfen

Am Samstagnachmittag, den 26.11.2022, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der BAB 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven - Überseehäfen zu einem Verkehrsunfall. Ein zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seiner weißen Mercedes A-Klasse (neues Modell) den Abfahrtsbereich und kam in der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit zwei Leitpfosten und einem Verkehrszeichen.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher durch das Sichtdreieck auf die Gegenfahrbahn. Hier setzte er entgegengesetzt der Fahrtrichtung seine Fahrt fort, wodurch mindestens ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde. Dieser musste ausweichen und stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang tätigen können bzw. durch den Verursacher gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden

