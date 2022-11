Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Am 27.11.2022, um 04.55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 50 in der Gemarkung Hagen i.Br. Eine 18-jährige Osterholzerin befuhr mit ihrem Pkw die Richtungsfahrbahn Rechtebe. In einer S-Kurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. Unter Hilfe der eingesetzten Feuerwehr konnte sie ihr Fahrzeug verlassen und ins Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, da der Frontbereich vollständig zerstört wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Strafverfahren gegen die Fahrerin wurde eingeleitet.

