Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann bestahl schlafenden Reisenden in einer S-Bahn

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Samstagmorgen nahmen Bundespolizisten einen 31-Jährigen am S-Bahnhof Ahrensfelde fest, nachdem dieser zuvor einen Reisenden bestohlen hatte.

Gegen 03:45 beobachteten in zivil eingesetzte Bundespolizisten, wie der Dieb einen schlafenden 20-Jährigen in einer am S-Bahnhof stehenden S-Bahn der Linie S7 abtastete und ihm dessen Smartphone aus der Jackentasche entwendete. Als der moldauische Staatsangehörige anschließend vom Tatort flüchten wollte, stoppten ihn die Einsatzkräfte. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die Beamten das gestohlene Smartphone und gaben es dem 20-jährigen Diebstahlsopfer zurück.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gegen den bereits polizeibekannten 31-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell