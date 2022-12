POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.12.), um 8 Uhr, befuhren ein Sattelzug mit polnischem Auflieger, ein 30-jähriger Mann aus Niederaula mit einem blauen Opel Astra und ein 52-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem schwarzen Opel Astra die Bundesstraße 27 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Circa 50 Meter vor dem Ende des zweiten Fahrstreifens, hielt der Sattelzug nach derzeitigen Erkenntnissen plötzlich ohne erkennbaren Grund auf der Fahrbahn an. Gerade in dem Moment, als die beiden Opel-Fahrer sich entschieden hatten, den Lkw auf dem linken Fahrstreifen zu überholen, scherte dieser nach links aus und wendete verbotswidrig mitten auf der Fahrbahn, um in die entgegengesetzte Richtung weiterzufahren. Hierbei überfuhr der Lkw die durchgezogene Linie. Die hinter dem Sattelzug im Überholvorgang befindlichen Pkw vollzogen beide eine Vollbremsung. Hierbei fuhr der 30-jährige Mann aus Niederaula mit seinem blauen Astra auf den Astra des 52-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld auf. Zu einem Zusammenstoß mit dem Sattelzug kam es nicht. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise zum Lkw bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine

Breitenbach am Herzberg. Am Mittwoch (14.12.), um 9.35 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus der Ukraine mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine die Kupferstraße aus Richtung Machtloser Straße kommend in Fahrtrichtung Eichenstraße. Zur selben Zeit befuhr eine 27-jähriger Frau aus Breitenbach am Herzberg die Schulstraße. An der Kreuzung Schulstraße/Kupferstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich die 27-jährige Frau leicht verletzte. Es entstand Schaden in Höhe von 7.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Mittwoch (14.12.), gegen 14.20 Uhr, befuhr ein VW-Caddy-Fahrer aus Rotenburg die Hersfelder Straße in Richtung Innenstadt. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr er auf den Audi einer Fahrerin aus Bebra, welche dort an der Ampel verkehrsbedingt hielt, auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.500 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

