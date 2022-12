Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: 17 Schüler durch Reizgas verletzt

Oberhausen (ots)

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr ging in der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein Notruf ein. Der Anrufer schilderte, dass mehrere Schüler eines Berufskollegs mit Reizgas in Kontakt gekommen sind. Die Feuerwehr Oberhausen rückte mit mehreren Fahrzeugen der technischen Hilfe sowie mit mehreren Rettungsdienstfahrzeugen aus. Überörtlich wurden vorsorglich noch weitere Rettungsdiensteinheiten alarmiert. Vor Ort stellte man festgestellt, dass 17 Schüler beim Verlassen des Klassenraumes auf dem Flur des Schulgebäudes mit Reizgas in Kontakt kamen. Der Lehrer hatte die Schüler sofort wieder in den Klassenraum zurückgeführt, die Türe geschlossen und die Fenster geöffnet. Da alle Schüler im Klassenraum versammelt waren, konnten die eintreffenden Notärzte sofort mit der Sichtung der Patienten beginnen. Es stellte sich heraus, dass 10 Schüler starke Atemwegsbeschwerden hatten, 7 Schüler hatten kaum Symptome. Die 10 Schüler wurden zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht, die restlichen 7 Schüler konnten sofort nach Hause entlassen werden. Der Verursacher stand zum Zeitpunkt des Einsatzablaufes noch nicht fest, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell