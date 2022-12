Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Parallele Brandereignisse beschäftigen Oberhausener Feuerwehr in den frühen Morgenstunden Zwei leichtverletzte Personen bei Dachstuhl- und Kellerbrand

Oberhausen (ots)

Dachstuhlbrand an der Falkensteinstraße

Um 3.28 Uhr musste die Feuerwehr Oberhausen heute, 1. Dezember 2022, zu einem Dachgeschossbrand in einem dreieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Falkensteinstraße ausrücken. Mehrere Anrufer wählten den Notruf und berichteten, dass Flammen und Rauch aus einem Dachgeschoss aufsteigen. Die Polizei konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr fünf der sechs Bewohner aus dem Wohngebäude evakuieren. Eine Person wurde von den eintreffenden Einsatzkräften der Feuerwehr über den Treppenraum gerettet. Der leichtverletzte Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Aufgrund der Witterung wurden die fünf Bewohner aus dem Gebäude in einem Bus, der von der STOAG zur Verfügung gestellt wurde, untergebracht und betreut. Im weiteren Verlauf der Löschmaßnahmen mussten auch die Bewohner aus dem angrenzenden Nachbargebäude vorsorglich evakuiert und ebenfalls im Bus betreut. Die Brandbekämpfung wurde über den Treppenraum und über eine Drehleiter durchgeführt. Derzeit dauern die Nachlöscharbeiten am Dachstuhl noch an. Zur Unterstützung der Einsatzleitung stellte die Johanniter Unfall Hilfe eine Drohne zur Verfügung. Die Feuerwehr Oberhausen war mit knapp 60 Einsatzkräften, darunter die Freiwillige Feuerwehr, im Einsatz. Die Brandursache wird nach dem Einsatz durch die Polizei übernommen.

Kellerbrand am Friedensplatz

Noch während des laufenden Einsatzes an der Falkenstreinstraße kam es zu einer weiteren Feuermeldung. Um 04:14 Uhr meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung aus einem Kellergeschoss. Mehrere Personen sollten sich zu dem Zeitpunkt in dem betroffenen Gebäude aufhalten. Als die Freiwillige Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, bestätigte sich diese Meldung. Brandrauch drang aus einem Keller, der Treppenraum war verraucht. Umgehend wurden die Personen in den betroffenen Wohnungen betreut, bis der Treppenraum entraucht wurde. Im weiteren Verlauf wurden 22 Personen aus dem Gebäude geführt und durch den Notarzt gesichtet. Eine leichtverletztes Kind wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Parallel löschten mehrere Trupps unter Atemschutz das Feuer. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen. Unterstützt wurden sie dabei durch die Feuerwehr Duisburg mit einem Löschzug. Vorsorglich wurden Rettungsmittel aus Essen alarmiert, die im weiteren Verlauf nicht eingesetzt wurden. Auch hier wird die Brandursache durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell