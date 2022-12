Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brennender Adventskranz

Oberhausen (ots)

Einsatz: Sonntag, 04.12.2022, 19:57 Uhr

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Feuer auf der Alsenstr. alarmiert. Aus ungeklärter Ursache hatte sich ein Adventskranz auf dem Wohnzimmertisch im 1. Obergeschoss eines 3-geschossigem Wohnhauses entzündet. Die Bewohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Abschließend wurden der Treppenraum und die Wohnung mittels Hochdrucklüfter entraucht. Die Bewohner konnten alle wieder in ihre Wohnungen. Die Polizei nahm die Brandursachenermittlung auf. Die Feuerwehr war mit ca. 30 Einsatzkräften ca. 50 min im Einsatz. Eine Bitte seitens der Feuerwehr ist es gerade in der Adventszeit brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

