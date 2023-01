Polizei Paderborn

POL-PB: Couragierter Zeuge folgt Tatverdächtigem nach dreistem Diebstahl

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Diebstahl aus einer Apotheke am Rathausplatz hat die Polizei den mutmaßlichen Täter dank eines couragierten Zeugen kurz nach der Tat gestellt.

Am Freitag betrat ein Mann gegen 18.15 Uhr die Apotheke. Ein Mitarbeiter (65), der in einem Nebenraum beschäftigt war, bemerkte den Fremden. Dieser begab sich hinter die Theke, griff in eine Kasse und stahl Geldscheine. Dann lief der Dieb in Richtung Ausgang. Der Apotheken-Mitarbeiter versuchte den Täter festzuhalten, wurde von ihm aber zu Boden gedrückt. Mit der Beute flüchtete der Täter aus dem Gebäude in die Gutenbergstraße. Laut rufend machte der Apotheken-Mitarbeiter die Passanten auf den Diebstahl aufmerksam. Ein 56-jähriger Zeuge hatte beobachtet, wie der Täter den Apotheker umstieß. Der Zeuge nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf und alarmierte die Polizei. Am Handy gab er den Beamten laufend Standortmeldungen, so dass ein Streifenteam den Tatverdächtigen an der alten Zentralstation stellen und vorläufig festnehmen konnte.

Der Zeuge gab an, der Tatverdächtige habe ihm unterwegs einen Geldschein angeboten, damit er die Verfolgung abbreche.

Die Polizisten nahmen den 46-jährigen Tatverdächtigen aus dem Oberbergischen Kreis mit zur Wache. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten die Beute in dessen Unterwäsche und stellten das Geld sicher.

Gegen den bereits mehrfach durch Eigentumsdelikte aufgefallenen 46-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell