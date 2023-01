Polizei Paderborn

POL-PB: Kleinwagen rammt Transporter

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Zusammenstoß auf der Detmolder Straße unmittelbar am Bahnübergang Höhe Salierstraße zog sich ein Autofahrer (33) am Montagmorgen schwere Verletzungen zu. Vermutlich stand der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Ein 33-jähriger Opel-Corsa-Fahrer fuhr gegen 07.30 Uhr auf der Salierstraße zur Detmolder Straße. Laut Zeugenaussagen soll der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Kurz vor der Einmündung musste eine Fußgängerin ausweichen, um nicht angefahren zu werden. Beim Versuch, nach rechts auf die Detmolder Straße stadteinwärts abzubiegen, brach der Kleinwagen aus und driftete quer über die Detmolder Straße. Ein Fußgänger (17), der gerade die Detmolder Straße überquerte, musste zur Seite springen. Frontal prallte der Corsa in die linke Seite eines VW Transporters, mit dem ein 41-jähriger Mann auf der Detmolder Straße stadtauswärts unterwegs war. Der Corsa drehte sich um 180 Grad und blieb mit wirtschaftlichem Totalschaden auf dem Gehweg an der Ecke Cheruskerstraße stehen. Der stark beschädigte Bulli kam am hinter der Einmündung auf dem Gehweg zum Stillstand.

Im Corsa erlitt der Fahrer schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Bullifahrer wurde untersucht, blieb aber unverletzt.

Da der Corsa-Fahrer Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum aufwies, wurden ihm Blutproben entnommen.

Die Detmolder Straße musste gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr von 08.00 Uhr bis 08.50 Uhr eingestellt. Um 08.50 Uhr war die Straße in Richtung Innenstadt wieder frei. Nachdem das große Splitterfeld an der Unfallstelle mit Hilfe einer Kehrmaschine gereinigt worden war, konnte die Sperrung gegen 09.45 Uhr komplett aufgehoben werden.

