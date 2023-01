Polizei Paderborn

POL-PB: Scherverletzter Motorradfahrer nach Vorfahrtmissachtung

Delbrück, Rietberger Straße / Schöninger Straße (ots)

(hajs) Am Abend des 27.01.2023 befuhr ein 19-jähriger aus Rietberg mit seinem Ford Fiesta die Schöninger Straße von Schöning in Richtung Rietberger Straße. An der Einmündung angekommen wollte der 19-Jährige nach links abbiegen, kollidierte aber mit einem Motorroller. Dessen 54-jähriger, ebenfalls aus Rietberg stammender Fahrer befuhr zu dem Zeitpunkt die B 64 in Richtung Rietberg. Durch die Kollision wurde der Rollerfahrer ca. 20 Meter durch die Luft geschleudert. Der 54-Jährige wurde nach erster notärztlicher Behandlung vor Ort in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Sowohl der total beschädigte Motorroller als auch der Ford Fiesta wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme über 4 Stunden vollständig gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,-- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell