Polizei Paderborn

POL-PB: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Salzkotten (ots)

(mb) Die Kollision mit einem entgegenkommenden Auto hatte am Mittwoch schwere Verletzungen eines Elektrorad-Fahrers zur Folge.

Ein 23-jähriger Volvo-Fahrer fuhr gegen 13.00 Uhr auf einem Seitenarm der Verner Straße zur Ferdinand-Henze-Straße und bog an der Einmündung nach links in Richtung Verner Straße (L636) ab. Der 43-jährige Pedelec-Fahrer befuhr die Ferdinand-Henze-Straße aus Richtung Verner Straße. Beim Abbiegen schnitt der Autofahrer die Kurve und bog im engen Bogen ab. Es kam auf der Fahrbahn des Radlers zum frontalen Zusammenstoß mit dem Fahrrad. Der unbehelmte Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell