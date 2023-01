POL-WES: Rheinberg - Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Xanten (ots) - Unbekannte sind in eine Spielhalle an der Sonsbecker Straße eingebrochen. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar. Um in das Gebäude zu kommen, versuchten die Täter zunächst am Montag gegen 4 Uhr die Eingangstür aufzuhebeln. Als das misslang, warfen sie mit einem Pflasterstein ein Fenster ein. In der Spielhalle brachen sie Spielautomaten auf. Die Polizei Xanten sucht Zeugen, die sich mit ihr unter der ...

mehr