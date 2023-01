Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 13-Jähriger von Jugendlichen überfallen

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Sonntag zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr befuhr ein 13-jähriger Junge aus Dinslaken mit einem Fahrrad den Neutorplatz. Als er sich auf dem Platz zwischen zwei dortigen Restaurants befand, sprachen ihn drei unbekannte Jugendliche an. Zuvor hatte sich das Trio an den Bänken in Höhe der Sparkasse aufgehalten.

Die Jugendlichen kamen auf ihn zu. Einer stellte sich vor sein Fahrrad und hielt den Lenker fest, so dass der 13-Hährige nicht weiter fahren konnte. Hiernach rissen sie ihn vom Fahrrad und schubsten ihn, so dass er hinfiel. Anschließend schlugen sie ihn und durchsuchten seine Jacke. Die Täter erbeuteten einen geringen Kleingeldbetrag, zerstachen dann einen Reifen am Rad und flüchteten in Richtung Bahnstraße.

Der Junge schob hiernach sein Rad vom Neutorplatz zur Hedwigstraße. Hier kümmerten sich dann Passanten um ihn und benachrichtigten seine Eltern. Zusammen mit ihrem Sohn erschienen diese gegen 21.30 Uhr auf der Wache Dinslaken, um den Vorfall zu melden.

Der Junge verletzte sich leicht. Die Eltern fuhren anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Bevor die Tat bekannt wurde, meldete sich gegen 20.40 Uhr eine Angestellte eines Restaurants bei der Polizei und gab an, dass mehrere Jugendliche im Bereich der Neutorgalerie Unfug machen und Gäste des Restaurants belästigen würden.

Die Personenbeschreibung des Jungen sagte der Zeugin jedoch nichts.

Dieser beschrieb einen der Unbekannten wie folgt:

14 - 15 Jahre alt, 175 cm - 180 cm groß, trug dunkelblonde Haare und ein schwarzes Cappy. Er hatte eine schlanke Figur. Die beiden anderen Unbekannten waren dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

