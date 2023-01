POL-WES: Rheinberg - Polizei berät auf Baumesse

Xanten (ots) - Bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Marienbaum sind am späten Donnerstagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Rauchentwicklung in der Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Kalkarer Straße. Vor Ort befindliche Polizistinnen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des ...

