POL-WES: Xanten - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Xanten (ots)

Bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Marienbaum sind am späten Donnerstagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Rauchentwicklung in der Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Kalkarer Straße.

Vor Ort befindliche Polizistinnen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des 52-jährigen Bewohners und löschten die Flammen mit eigenen Mitteln ab.

Den 52-jährigen Bewohner konnten die Polizistinnen ins Freie bringen.

Beide Polizistinnen und der 52-Jährige verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand durch das Einatmen von Rauchgasen leicht.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern derzeit an.

