Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrskommissariat sucht weitere Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Das Verkehrskommissariat bearbeitet einen Fall, bei dem die Kolleginnen und Kollegen sich weitere Hilfe von der Bevölkerung erhoffen.

Am Donnerstag gegen 00.05 Uhr ging ein Zeuge mit seinem Hund an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße spazieren. Plötzlich hörte er einen lauten Knall und sah, wie ein Unbekannter, der offensichtlich gegen ein geparktes Auto gefahren war, versuchte, seinen PKW wegzuschieben.

Da er vermutete, dass der Unbekannte flüchten wollte, ging er näher auf die Unfallstelle zu. Hierbei hörte er, wie der Mann telefonierte und anschließend in seine Richtung lief. Als sein Hund anfing zu bellen, lief der Unbekannte zum Auto zurück. Aufgrund der Dunkelheit und der Kapuze, die der Verdächtige ins Gesicht gezogen hatte, konnte der Zeuge ihn nicht erkennen und näher beschreiben.

Während die vom Zeugen alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, versteckte sich der Unbekannte zunächst hinter einem weißen Auto an der Ferdinatenstraße und konnte trotz der Verfolgung anschließend entkommen.

Zurück blieb der Wagen, ein Renault Twingo in blau, den die Beamten sicherstellten.

Ermittlungen in der Nacht bei dem Halter des Autos, einem 33-jährigen Kamp-Lintforter brachten ebenfalls keinen Erfolg. Niemand öffnete.

Am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr erschien der 33-Jährige auf der Wache in Kamp-Lintfort und gab an, dass sein Twingo gestohlen worden sei.

Die Polizei fragt nun:

Wer hat den Flüchtigen, der ca. 170 - 180 cm groß ist, eine kräftige Figur hat und dunkel gekleidet war, in der Nacht ebenfalls gesehen?

Wem ist ein blauer Twingo aufgefallen? Das Auto soll am 16.01. und am 17.01. noch auf einem Parkplatz an der Amselstraße/Drosselstraße abgestellt gewesen sein. Wer kann das bestätigen, bzw. wem ist aufgefallen, wann das Fahrzeug nicht mehr dort stand?

Hinweise bitte direkt an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell