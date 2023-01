POL-WES: Schermbeck - Schrottsammler erwischt

Alpen (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es Polizeibeamten, bereits am Samstag gegen 00.55 Uhr zwei Jugendliche dingfest zu machen. Diese sind verdächtig, an einem Parkplatz der an der Alte Kirchstraße liegt, zwei Außenspiegel abgebrochen zu haben. Den Zeugen weckten zu diesem Zeitpunkt ein Poltern und Stimmengewirr. Als er aus dem Fenster schaute, sah er ...

mehr