Rheinberg (ots) - Am 18.01.2023 gegen 23:04 Uhr kehrte ein 26-jähriger Mann aus Rheinberg an seine Wohnnaschrift zurück und stellte zwei Personen fest, welche zuvor die Terrassentür seiner Nachbarn aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht hatten. Das betroffene Haus steht an der Römerstraße in Rheinberg - Millingen. Die Nachbarn befinden sich derzeit im Urlaub. ...

mehr