Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen/B311 - In den Gegenverkehr geraten

Zu einem schadensträchtigen Unfall kam es am Montag auf der B311 bei Unlingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Mercedes von Riedlingen in Richtung Dattenhausen. Ein 53-Jähriger mit seinem Laster kam entgegen. Der Mercedes geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Laster des Herstellers DAF zusammen. Bei dem Zusammenprall wurde der Mercedes in den Graben geschleudert. Der Laster blieb auf der Straße stehen und blockierte diese. Der 55-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++++ 1306126

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell