POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Die Leitplanken entlang gefahren

Die Kontrolle über seinen Laster verlor am Montag auf der B30 ein 54-Jähriger.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr. Der 54-Jährige fuhr mit seinem Laster auf der B30 in Richtung Biberach. Kurz nach der Ausfahrt Wiblingen hatte er wohl ein akutes medizinisches Problem. Dabei geriet sein Lastwagen nach links und er schrammte auf einer Strecke von etwa 150 Meter an der Mittelleitplanke entlang. Dadurch wurden Leitplanken und Laster erheblich beschädigt. Rettungskräfte behandelten den 54-Jährige an der Unfallstelle. Der nicht mehr fahrbereite Laster wurde durch einen Abschlepper geborgen. Die Unfallstelle war gegen 12 Uhr geräumt. Davor kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

